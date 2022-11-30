Мир 30 ноября 2022, 21:30 Небоскреб для свиней построили в Китае В Китае построили 26-этажный комплекс для содержания свиней Unsplash

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Необычный свинарник высотой 26 этажей построили в китайском городе Эчжоу провинции Хубэй. Ожидается, что на ферме ежегодно будут забивать один миллион голов, сообщила газета The Guirdian.

По данным экспертов, в Китае в год потребляют 55 миллионов тонн свинины. Однако организация традиционной фермы при высокой плотности заселения страны невозможна. В итоге китайцы нашли решение — вертикальный свинарник.

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Главной проблемой такого небоскреба для свиней является вывоз навоза. Всего за день рабочим придется убирать до 120 тысяч кубометров отходов. Специалисты решили, что будут использовать навоз в качестве биотоплива для обогрева свинарника. Единственное, что до сих пор беспокоит фермеров — запах, который будет распространяться по округе.

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Ранее сообщалось, что уровень обеспечения России мясом превысил 100%. При этом в доктрине продовольственной безопасности этот показатель составляет порядка 85%. Не исключено, что в будущем Россия сможет экспортировать мясо в другие страны.