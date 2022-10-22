Небензя заявил, что Россия ждет подтверждения ООН об отказе от расследования по БПЛА на Украине | 360°

22 октября 2022, 00:37
Небензя заявил, что Россия ждет подтверждения ООН об отказе от расследования по БПЛА на Украине
Постпред Небензя: Россия ждет подтверждения ООН об отказе от расследования по БПЛА
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва ждет от Секретариата международной организации подтверждения, что его сотрудники не будут проводить расследование о происхождении БПЛА на Украине. Его слова привел ТАСС.
«Мы ждем от секретариата исчерпывающих подтверждений того, что он не намерен следовать в нарушение Устава ООН этим инструкциям западников и не будет проводить никаких расследований», — отметил российский дипломат.
Реклама
По словам Небензи, если эксперты ООН все же займутся этим расследованием, то у данного решения будут последствия. Постпред пригрозил пересмотреть отношения с Секретариатом, поскольку в этом случае о его беспристрастности не может быть и речи.
Реклама
Западные страны пытаются принудить ООН инициировать расследование вокруг дронов, использующихся Вооруженными силами России в зоне СВО на Украине. США утверждают, что российские военные используют иранские БПЛА. Иран эту информацию опровергает.
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама