Небензя заявил, что Россия ждет подтверждения ООН об отказе от расследования по БПЛА на Украине | 360°

Мир 22 октября 2022, 00:37 Небензя заявил, что Россия ждет подтверждения ООН об отказе от расследования по БПЛА на Украине Постпред Небензя: Россия ждет подтверждения ООН об отказе от расследования по БПЛА РИА "Новости"

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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва ждет от Секретариата международной организации подтверждения, что его сотрудники не будут проводить расследование о происхождении БПЛА на Украине. Его слова привел ТАСС.

«Мы ждем от секретариата исчерпывающих подтверждений того, что он не намерен следовать в нарушение Устава ООН этим инструкциям западников и не будет проводить никаких расследований», — отметил российский дипломат.

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По словам Небензи, если эксперты ООН все же займутся этим расследованием, то у данного решения будут последствия. Постпред пригрозил пересмотреть отношения с Секретариатом, поскольку в этом случае о его беспристрастности не может быть и речи.

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Западные страны пытаются принудить ООН инициировать расследование вокруг дронов, использующихся Вооруженными силами России в зоне СВО на Украине. США утверждают, что российские военные используют иранские БПЛА. Иран эту информацию опровергает.