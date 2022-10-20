Иран опроверг данные о поставках дронов России для применения на Украине | 360°

Мир 20 октября 2022, 05:48 Иран опроверг данные о поставках дронов России для применения на Украине Постпред Ирана при ООН Иравани: Тегеран не поставляет дроны России РИА «Новости»

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Иран категорически отвергает утверждения о передаче России беспилотников для использования на территории Украины, заявил постпред исламской республики при ООН Амир Саид Иравани. Его слова привело РИА «Новости».

По мнению дипломата, Запад пытается протолкнуть свою политическую повестку, запуская кампанию по дезинформации. Согласно резолюции ООН 2231, Тегерану запрещено передавать оборудование и технологии другим странам, если они не были одобрены Совбезом ООН.

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«Иран твердо убежден, что ни одно из его вооружений, в том числе БПЛА, не экспортируется в какую-либо страну в рамках параграфа 4 приложения „Б“ резолюции 2231», — подчеркнул Иравани.

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Запад регулярно оказывает военную помощь Украине, передавая оружие. При этом американские СМИ указывают на использование дронов-камикадзе военными ВС России в зоне спецоперации. Они совершают эффективные налеты на инфраструктуру Украины.

А БПЛА, которые применяют бойцы ВСУ, успешно сбиваются российскими системами противовоздушной обороны.