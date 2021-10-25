Россиян обозвали «бездомной нацией» при выдаче виз. Зачем США подливают масла в огонь дипломатического скандала

Госдепартамент США отнес граждан России к категории «бездомные национальности» (Homeless Nationalities) в новом руководстве по выдаче виз. Помимо России туда включено еще девять стран. По словам политологов, такое решение сигнализирует о продолжении эскалации отношений двух государств.

Согласно обновленному руководству по выдаче американских виз, граждане России теперь относятся к категории «бездомных национальностей». Об этом стало известно на сайте американского правительства.

Подобный статус страна может получить по двум причинам. Во-первых, если в ней отсутствуют консульства США. Во-вторых, если у нее неустойчивая или неопределенная политическая ситуация, не позволяющая работать с заявлениями определенных категорий.

Обладателями «бездомных национальностей» в США также считаются граждане Сирии, Сомали, Эритреи, Ливии, Венесуэлы, Кубы, Йемена, Южного Судана и Ирана.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала эту ситуацию в своем Telegram-канале. По ее словам, американские дипломаты много лет разрушали созданную систему оказания консульских услуг в России, превратив банальную «для XXI века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого — издевательство на грани садизма».

Она подчеркнула, что происходящее — это удар по семьям и родственникам — тем связям, которые образуют живую ткань отношений между странами и населяющими их народами. Это еще и удар по спорту, науке и многому другому.

Как воспринимать эти действия?

Политолог, американист Дмитрий Дробницкий отметил, что понятие «бездомные национальности» используется американцами еще с XIX века. Однако оно действительно очень странно звучит и в некотором смысле превозносит американские дипломатические миссии. Исходя из их логики, если в стране нет американского посольства, то и дома там нет.

Так ли было необходимо вносить Россию в этот список? Нет. По словам политолога Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, американцы внесли россиян в этот список просто, потому что захотели.

«Этими действиями они стремятся показать, что их отношение к России не улучшается, а отчасти даже ухудшается», — сказал он.

Дробницкий добавил, что из-за подобного развития событий для небольшой группы граждан России процедура получения визы существенно усложнилась. Это, конечно, в первую очередь ударит по семьям, живущим на две страны. Теперь для того, чтобы получить документ, придется ехать в Польшу, где-то размещаться и так далее. Все это ведет к лишним тратам.

При этом, по словам эксперта, к подобному отношению давно пора привыкнуть.

Даже когда американское посольство работало без всяких проблем — в начале 2000-х, там было самое пренебрежительное отношение к входящим людям. Ни в одном посольстве такого не встречал Дмитрий Дробницкий политолог, американист.

Что дальше?

Сложно сказать, когда консульства смогут возобновить свою работу в России. По словам Дробницкого, в данном случае это напрямую связано с тем, на каком уровне находятся взаимоотношения между странами. Сейчас они продолжают деградировать.

России и США нужны стабильные и предсказуемые отношения. Это не значит, что они должны быть хорошими, но должна произойти хоть какая-то деэскалация.

«Эскалация сейчас замедлилась, но остановить ее до конца не удалось. Если изменится фон отношений России и США, то вместе с ним может вернуться и консульская деятельность», — добавил эксперт.

Директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев отметил, что переговоры между странами ведутся. В Россию даже приезжала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которая до недавнего времени находилась под санкциями. Ей разрешили въезд в обмен на исключение нескольких россиян из санкционного списка.

Впрочем, ее визит особого прогресса для отношений двух стран не принес.

«Эта визовая война началась еще в 2016 году. Началась она руками Обамы, выславшего российских дипломатов. Это было наказание за якобы вмешательство России в американские выборы», — сказал он.

По мнению Рогулева, американцы отказываются снимать все санкции и возвращаться к прежним отношениям, потому что рассматривают подобные ограничения как наказание.

Дипломатическая война

Усугубление дипломатических отношений США и России началось давно, а новый оборот приняло в апреле 2021 года.

Джо Байден 15 апреля ввел санкции против российского госдолга, а также выслал из страны 10 российских дипломатов. Помимо это Россию в очередной раз обвинили в кибератаках. В ответ на это правительство России 23 апреля сообщило о намерении запретить дипмиссии США нанимать иностранцев, а 25 апреля включило Штаты в список недружественных стран.

Уже 30 апреля США объявили о сокращении штата на 75% и о том, что с 12 мая посольство будет оказывать только экстренные услуги для граждан США и рассмотрит ограниченное количество иммиграционных виз. Другие виды разрешений на въезд рассматривать не будут за исключением экстренных случаев. Дипмиссия посоветовала всем гражданам США, пребывающим в России с истекшими визами, покинуть страну до 15 июня.

Теперь же для получения американской визы россиянам придется подавать заявления через посольство США в Варшаве.