Небензя прокомментировал блокировку решения ООН по Ираку

Заявление Совета Безопасности ООН было опубликовано 31 декабря. В нем было сформулировано осуждение нападения на посольство США, расположенное в Ираке. Однако 3 января США провели спецоперацию, в ходе которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Именно поэтому заявление Совбеза ООН было заблокировано.

«Прежде всего, наша принципиальная позиция заключается в том, что мы решительно осуждаем любые атаки на любые дипломатические учреждения, о какой бы стране ни шла речь. И мы решительно осудили атаку на американское посольство», — произнес постпред России по ООН Василий Небензя.

Он отметил, что атака 3 января последовала, когда заявление Совета Безопасности ООН было «практически готово» и уже согласовано с Россией. Не учитывать спецоперацию США было невозможно.

«Мы сообщили, что можем предложить поправки к заявлению председателя СБ, но такие поправки определенно были бы неприемлемы для наших американских коллег», — добавил Небензя.

Операцию по устранению командующего подразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани американские военные провели по указанию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что Вашингтон выдвинул обвинения России и Китаю в блокировке заявления Совбеза ООН. В документе предлагалось осудить атаку на посольство США в Ираке, произошедшую 31 декабря. Якобы Москва и Пекин «ставят под сомнение авторитет Совета».

Россия и Китай целенаправленно отказались выступать по заявлению Совбеза ООН, несмотря на то, что 27 стран высказались в поддержку неприкосновенности зданий посольств и консульств. Заявление же должно было приниматься единогласно, поэтому заявление так и не было выпущено.