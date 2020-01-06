США обвинили Россию и Китай в блокировке решения ООН по Ираку

Вашингтон вынес предложение, которое подчеркивало неприкосновенность дипломатических зданий после нападения на американское посольство в Багдаде. 27 стран высказались против нападения на американское посольство в Багдаде. Россия и Китай просто не стали выступать по этому вопросу.

В американской миссии заявили, что Москва и Пекин сделали это намеренно, хотя прекрасно знали, что подобные заявления принимаются единогласно.

Беспорядки у посольства США в Багдаде начались в последний день прошлого года, после того, как американские истребители нанесли авиационные удары по позициям шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в ответ на атаку на свою военную базу, где погиб один человек и четверо получили ранения.

В ответ на обстрел к посольству вышли недовольные сторонники группировки, которые подожгли ворота дипмиссии. Власти США заявили, что за организацией акции стоял Иран. В итоге американские военные нанесли ракетный удар по территории аэропорта Багдада, где в тот момент ехал кортеж с иранским генералом Касемом Сулеймани.