Небензя: ответственность за атаки на ЗАЭС ляжет на Украину и тех, кто не остановил ее | 360°

Мир 06 сентября 2022, 23:38 Поделиться Telegram

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Viber Небензя: ответственность за атаки на ЗАЭС ляжет на Украину и тех, кто не остановил ее Постпред России при ООН Небензя заявил, что Украина обстреливает ЗАЭС с согласия Запада РИА «Новости»

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Россия делает все возможное, чтобы обеспечить безопасную работу Запорожской АЭС, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, Украина продолжает обстреливать станцию, а ответственность за возможные последствия украинское руководство разделит со своими «западными кураторами».

Слова дипломата опубликовали на сайте представительства России.

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«В случае продолжения провокаций со стороны киевского режима никто не застрахован от более серьезных последствий. Ответственность за это целиком ложится на Киев и его западных покровителей», — подчеркнул Небензя. Он добавил, что в этом также будут виноваты те члены Совбеза ООН, которые не призвали украинское руководство остановить атаки на станцию.

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Страны Запада просто игнорируют факты обстрела Запорожской АЭС украинскими военными, заявил ранее Василий Небензя. По его словам, западные государства попросту не решаются называть «вещи своими именами».

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