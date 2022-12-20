Мир 20 декабря 2022, 02:18 Небензя назвал надуманными обвинения в адрес России в использовании иранских БПЛА Постпред РФ при ООН Небензя: обвинения России в применении иранских беспилотников надуманы Pxhere

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Обвинения в адрес России в применении иранских беспилотников на Украине надуманы. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Он подчеркнул, что Киев не может предоставить Тегерану документальных подтверждений этим утверждениям. Слова российского постпреда при организации привел ТАСС.

По мнению западных стран Иран якобы поставляет России беспилотники для боевых действий на Украине. И Россия, и Иран неоднократно опровергали такие обвинения.

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По словам Небензи, «обвинения носят абсолютно надуманный искусственный характер».

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«Нам известно, что представители Киева до сих пор не могут предоставить Тегерану по двусторонним каналам каких-либо документальных подтверждений использования российскими военными БПЛА иранского происхождения», — сказал российский постпред при ООН на заседании СБ организации.

Еще в ноябре замглавы МИД РФ Сергей Вершинин называл безосновательными обвинения Западом Ирана в том, что якобы он поставляет России БПЛА для использования на Украине. Таким образом, по его словам, западные страны хотят оправдать свои незаконные поставки вооружений киевскому режиму.