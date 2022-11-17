Власть 17 ноября 2022, 07:58 МИД назвал безосновательными заявления о поставках Ираном беспилотников России Замглавы МИД Вершинин: обвинения в поставках БПЛА Ираном России безосновательны РИА «Новости»

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Обвинения Запада Ирана в том, что якобы он поставляет России беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для использования на Украине, безосновательны. Таким образом западные страны хотят оправдать свои незаконные поставки вооружений киевскому режиму. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в комментарии РИА «Новости».

«Вдохновители и соавторы политически ангажированных вбросов о якобы имевших место поставках беспилотных летательных аппаратов из Ирана в Россию в глубине души сами понимают всю безнадежность своих усилий. Подобными действиями они совершенно дискредитируют себя как добросовестных участников СВПД», — сказал он.

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По его словам, российская сторона разделяет озвученное официальным представителем МИД Ирана Насером Канаани мнение о том, что обвинения в экспорте иранского оружия в РФ для использования в спецоперации являются безосновательными. Их выдвигают те, кто хочет оправдать собственные незаконные поставки вооружений Украине.

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Западные страны ранее заявляли, что иранская сторона поставляет России дроны для