Мир 03 февраля 2023, 03:07 «Не выдали еду, дрова и амуницию». Бойцы ВСУ рассказали о плохих условиях под Артемовском mk.ru: солдаты ВСУ рассказали об очень плохих условиях под Артемовском Pxhere

Читать 360tv в

Командование ВСУ отправило мобилизованных под Артемовск без качественной подготовки и без тяжелого вооружения. Об этом рассказала дочь одного из военных 57-й бригады ВСУ. Ее слова привел сайт mk.ru.

По словам девушки, украинским бойцам не выдали еду, дрова и амуницию. Командование, как отметила дочь одного из военных, просто забыло о них. Позже волонтеры привозили солдатам продукты питания.

Реклама

«В холоде и голоде, всем все равно. Что дальше — неизвестно. Нечеловеческие условия, просто набрали мясо», — сказала девушка.

Реклама

Она также сообщила о других обращениях, которыми «кишит» интернет. Она отметила, что в этих сообщениях бойцы ВСУ «рассказывают страшные истории, а власть закрывает глаза».

Один из солдатов 57-й бригады сообщал, что нормальное питание отсутствует, а продукты привозят один раз в сутки. Также, со слов военного следует, что их командир дал приказ не отправлять в госпиталь раненых, осколочные ранения которых по размеру не превышают пятикопеечную монету. Их надо «вырезать в полевых условиях».

Украинские военные ранее столкнулись с активным сопротивлением со стороны пророссийски настроенных жителей Купянска и окрестностей города. По их словам, горожане публикуют снимки техники ВСУ в российские соцсети. Военнослужащим, как отмечается, даже запретили принимать продукты от местных из-за опасений отравления.