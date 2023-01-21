Мир 21 января 2023, 18:13 Солдаты ВСУ пожаловались на жителей Купянска, скучающих по России Economist: солдаты ВСУ пожаловались на пророссийски настроенных жителей Купянска РИА «Новости»

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ВСУ столкнулись с активным сопротивлением со стороны пророссийски настроенных жителей Купянска и окрестностей города. Об этом украинские военные рассказали в интервью The Economist.

Корреспондент издания опросил нескольких украинских военных, чтобы узнать об отношении местных жителей к армии Украины. По их словам, горожане выкладывают снимки техники ВСУ в российские соцсети, отказываются от помощи.

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«Они все еще скучают по россиянам», — признался в беседе с изданием украинский волонтер.

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Военнослужащим даже запретили принимать продукты от местных из-за опасений отравления.

Исполняющий обязанности мэра города Андрей Беседин заявил, что пророссийские настроения в этом регионе остаются высокими. Такие взгляды, по его словам, разделяет подавляющее большинство горожан. Так было и феврале прошлого года, и сейчас ситуация не изменилась, добавил Беседин.

Минобороны 20 января сообщило об успехах ВС РФ на Купянском направлении. Российские военные нанесли удар по скоплению ВСУ в районе Тимковки, Табаевки и Берестового. ВСУ лишились 30 военнослужащих, двух гаубиц, двух пикапов и боевой бронированной машины.