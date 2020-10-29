«Не все так благополучно»: политолог объяснил отставку министра МВД Белоруссии

Перестановки в силовом блоке Белоруссии могут быть результатом политического кризиса в стране. В стане белорусских силовиков не все так благополучно, считает политолог Валерий Карбалевич.

«Перестановки связаны с тем политическим кризисом, который происходит в Белоруссии и является симптомом серьезного брожения в среде силовых структур, которые занимаются разгонами уличных протестов. Лукашенко не доволен их действиями», — пояснил Карбалевич.

Собеседник напомнил, что с начала кризиса белорусский лидер дважды поменял секретаря Совета безопасности, поменял генерального прокурора и председателя КГБ.

«Не все так благополучно в среде силовых структур», — подытожил политолог.

Ранее стало известно, что Лукашенко отстранил от должности главу министерства внутренних дел Юрия Караева. Этот пост занял начальник минской милиции Иван Кубраков. Бывший руководитель силового ведомства стал помощником президента по Гродненской области.

Внутриполитическая ситуация в Белоруссии обострилась после президентских выборов 9 августа. Люди вышли на уличные протесты после объявления официальных результатов голосования. По данным Центризбиркома, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей. Начались стычки несогласных с итогами выборов и силовиков. Оппозиция сформировала координационный совет. Протесты в Республике продолжаются третий месяц.