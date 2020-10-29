Главу МВД Белоруссии отстранили

«Новый министр внутренних дел!» — сказано в публикации. Больше никаких подробностей авторы не привели.

Также «Пул первого» написал, что президент Александр Лукашенко сделал перестановки в силовом блоке, которых никто не ожидал.

Юрий Караев получил пост главы МВД в июне 2019 года. До этого он был заместителем министра внутренних дел — командующего внутренними войсками. Новый глава МВД Белоруссии — начальник минской милиции Иван Кубраков, написало РИА «Новости».

Караев теперь — помощник президента по Гродненской области. Замглавы МВД Белоруссии Александр Барсуков стал помощником главы государства в Минске, а в Брестской области должность инспектора получил Валерий Вакульчик.

«Публично хочу довести до всех присутствующих: мною принято кадровое решение и вы втроем направляетесь не то что на особо опасные участки, но очень ответственные участки нашей страны. В связи с теми событиями, прежде всего, которые произошли (они еще не закончены, мы еще не знаем, во что это может вылиться)», — объяснил свое решение белорусский лидер. Его процитировало агентство БелТА.

Социально-политическая обстановка в Белоруссии накалилась летом 2020 года. На президентских выборах, по данным ЦИК, победил Лукашенко. Однако часть общество оказалась не согласна с результатами голосования. В стране начались протесты, их подавляли силовики.