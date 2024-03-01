Эксклюзив 01 марта 2024, 19:12 «Не устраивает никого». Положение Шольца в Германии сочли трудным Публицист Стариков: Шольц занял позицию, которая не устраивает никого Sven Hoppe / Global Look Press

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Позиция, которую занял канцлер ФРГ Олаф Шольц по отношению к украинскому конфликту, не устраивает ни население ФРГ, ни добавляет ему очков за пределами страны. Об этом в беседе с «360» заявил блогер, публицист и аналитик Николай Стариков.

«Шольц находится в тяжелом положении, его позиция не устраивает большую часть населения страны. Он в положении, которое не устраивает никого. Непопулярен как внутри Германии, так и не пользуется уважением за ее пределами», — сказал Стариков.

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Также эксперт оценил сведения об участии немецких военных в подготовке атаки ВСУ на Крымский мост. Аудиозапись немецких офицеров, которые открыто обсуждали удар по Крымскому мосту, 1 марта опубликовала главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

«Есть много фактов, что все страны НАТО в той или степени присутствуют в зоне СВО. Обычно их прячут под видом наемников, а в случае гибели маскируют под смерть в другом месте либо вовсе отрицают», — отметил публицист.

Лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в беседе с «360» также подтвердил, что в зоне СВО есть много натовских офицеров и наемников.

«У нас есть свидетельства наших бойцов, которые подбивали танки Leopard, а им кричали на иностранном языке, чтобы не стреляли. Все это не скрывается, просто руководству стран НАТО выгодно держать боевые действий в прокси-формате, а вот Макрон сильно проговорился», — добавил он.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку сухопутных военных сил из Европы в зону украинского конфликта.