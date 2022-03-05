«Не то, что представляли»: глава МИД Украины признался, что разочаровался в НАТО

Пассивная позиция НАТО во время ситуации на Украине не вызывает уважения. Об этом в эфире украинских телеканалов заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, сообщило РИА «Новости».

Он заявил, что альянс самоустранился на время военной спецоперации России в Донбассе, хотя есть политическое соглашение союзников о помощи Украине.

«Мы должны честно про это сказать. Вся Украина должна видеть, что НАТО не является тем, чем мы его себе представляли. Пока их позиция не вызывает уважения. Если она завтра поменяется — молодцы», — заявил Кулеба.

Дипломат отметил, что за нерешительность НАТО приходится платить украинцам, в то же время российская сторона чувствует страх альянса.

«Можно много раз говорить, что натовцы будут отчаянно биться за каждый дюйм своей земли и за то, что они укрепляют восточный фланг НАТО, но Россия видит, что это все просто слова», — добавил он.

Военный обозреватель Александр Артамонов упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в том, что он вместо попытки договориться с Россией стремится развязать глобальный конфликт.