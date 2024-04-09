Мир 09 апреля 2024, 16:12 «Не пятнать честь народа». Рахмон призвал воспитывать достойных детей Президент Рахмон попросил граждан не пятнать честь таджикского народа РИА «Новости»

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Гражданам Таджикистана нужно не пятнать честь таджикского народа, проявлять политическую бдительность и не допустить использования заинтересованными силами взрослых и детей. Об этом в поздравительной телеграмме по случаю праздника Ураза-байрам заявил президент республики Эмомали Рахмон.

«Мы должны воспитывать детей так, чтобы они были достойны памяти и имени наших предков, поднимали имидж и авторитет государства, не пятнали честь таджикского народа, который известен богатой и древней культурой», — сказал он.

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Рахмон подчеркнул, что сейчас в мире растет напряженность. В этих обстоятельствах нельзя допустить, чтобы граждане страны стали игрушкой в руках заинтересованных сил.

«Необходимо осознать национальные ценности и проявить политическую бдительность. Отмечая праздник, нужно не допускать притворства, показухи, расточительства и излишек», — добавил президент.

Ранее МИД Таджикистан оспорил информацию о вербовке в стране боевиков для Украины.