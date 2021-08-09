Лукашенко обвинил Украину в переброске боевиков

Белорусский лидер Александр Лукашенко обвинил власти Украины, что они занимаются подготовкой боевиков, которых перебрасывают вместе с оружием на территорию Белоруссии. Лукашенко заявил об этом в «Большом разговоре с президентом» в прямом эфире ТВ.

Президент Белоруссии заявил, что «вертелся как юла» вокруг российского лидера Владимира Путина и бывшего президента Украины Петра Порошенко, а с нынешним лидером Незалежной Владимиром Зеленским «разговаривал как с сыном». Но тот, по словам Лукашенко, «побежал за Западом» и занялся переброской радикалов.

«Зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда?» — заявил Лукашенко, которого процитировало РИА «Новости».

Глава республики указал, что именно с Украины в основном оружие поступает в Белоруссию, поэтому в Минске были вынуждены «намертво» закрыть границу.

«Зачем вы это творите?» — спросил он, напомнив, что они «соседи» и «родные люди».

Лукашенко также заявил, что ему приходится «защищать» экс-главреда экстремистского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, которого якобы «заказали» в Польше и Литве.