«Не обошлось без американцев». Джабаров — о высылке российского дипломата из Норвегии
Это не какая-то сногсшибательная новость. Норвежцы, шведы — все североевропейские страны достаточно сдержанно к нам относятся, хотя активно продолжают участвовать во всех мероприятиях НАТО. Норвегия вообще член НАТО. Я думаю, что, там, наверняка, не обошлось без американцевВладимир Джабаров.
По его словам, США периодически консультируют Словакию, Чехию. Не исключено, что в этот раз американцы дали рекомендации и Норвегии.
«Кто-то там помешал им из наших дипломатов — надо ущипнуть», — считает сенатор.
По его мнению, России, скорее всего, ответит зеркально.
«К этому надо относиться спокойно. Не думаю, что это может подорвать наши отношения. На какое-то время все притормозится, а потом двинется вперед», — спрогнозировал Джабаров.
Известно, что высылаемый дипломат работал в торговом отделе российского посольства. Возможно, его история связана с недавним задержанием в Осло норвежца. Его подозревают в передаче секретной информации России. Однако он своей вины не признает.