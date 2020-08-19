Диппредставителя России вышлют из Норвегии. Все из-за неких действий, которые недопустимы в его статусе. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре «360» предположил, что руку к скандалу приложили американцы.

Это не какая-то сногсшибательная новость. Норвежцы, шведы — все североевропейские страны достаточно сдержанно к нам относятся, хотя активно продолжают участвовать во всех мероприятиях НАТО. Норвегия вообще член НАТО. Я думаю, что, там, наверняка, не обошлось без американцев Владимир Джабаров.

По его словам, США периодически консультируют Словакию, Чехию. Не исключено, что в этот раз американцы дали рекомендации и Норвегии.

«Кто-то там помешал им из наших дипломатов — надо ущипнуть», — считает сенатор.

По его мнению, России, скорее всего, ответит зеркально.

«К этому надо относиться спокойно. Не думаю, что это может подорвать наши отношения. На какое-то время все притормозится, а потом двинется вперед», — спрогнозировал Джабаров.

Известно, что высылаемый дипломат работал в торговом отделе российского посольства. Возможно, его история связана с недавним задержанием в Осло норвежца. Его подозревают в передаче секретной информации России. Однако он своей вины не признает.