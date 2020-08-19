Норвегия вышлет российского дипломата из-за шпионского скандала

МИД Норвегии решил выслать российского дипломата из-за неких действий, «несовместимых со статусом». Эта история связана с задержанием в Осло норвежца, которого подозревают в передаче секретной информации России.

Как сообщила NRK со ссылкой на норвежское Министерство иностранных дел, этот дипломат работал в торговом отделе российского посольства.

Ранее СМИ сообщили, что в Осло после встречи в ресторане с неким иностранным агентом задержали 50-летнего норвежца. Он мог поделиться секретными данными с офицером российской разведки. В полиции Норвегии считают, что это могло нанести ущерб национальным интересам страны.

Свою причастность к шпионажу задержанный не признает. Его подозревают в «разглашении государственной тайны». Если его вину докажут, он может отправиться за решетку на 15 лет.