Мир 29 декабря 2023, 17:00 Страна невыученных уроков. Попытки остановить Трампа грозят США новой гражданской войной Политолог Марков: гражданская война в США — идеальное решение для всего мира Global Look Press

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Второй по счету американский штат — северо-восточный Мэн — запретил республиканскому кандидату в президенты Дональду Трампу участвовать в праймериз. Аналогичные меры принял штат Колорадо, ссылаясь на 14-ю поправку к Конституции и обвиняя Трампа в участии в мятеже — именно так местные власти расценили протесты, апогеем которых стал «захват» Капитолия 6 января 2021 года. Последний раз вмешательства в бюллетени в Штатах закончились гражданской войной. Чего ждать от будущей президентской кампании?

Недемократичные демократы

Госсекретарь штата Мэн, демократка Шенна Беллоуз заявила, что именно Дональд Трамп был инициатором беспорядков в Капитолии в 2021 году. По ее мнению, он распространял среди избирателей ложную информацию, что результаты прошлых выборов в США были сфальсифицированы, и пытался с помощью «захвата» административного здания получить власть.

«Я отдаю себе отчет, что ни один государственный секретарь никогда не лишал кандидата в президенты доступа к участию в выборах на основании третьего раздела 14-й поправки. Но я также отдаю себе отчет в том, что ни один кандидат в президенты никогда прежде не участвовал в мятеже», — сказала Беллоуз.

Предвыборный штаб Трампа раскритиковал запрет республиканскому кандидату участвовать в праймериз и пообещал обжаловать это решение. Госсекретаря штата Мэн обвинили в нескрываемой ангажированности в пользу Джо Байдена, а власти — в попытке лишить избирателей их законных прав.

Можем повторить

Последний раз отдельные штаты решали каким-то образом изменить положение дел в бюллетенях на выборах президента в 1860 году. Тогда кандидата не включили в списки аж в десяти штатах.

Этим кандидатом был Авраам Линкольн — тоже, кстати, республиканец. Закончилось все гражданской войной.

Michael Weber / imageBROKER.com / Global Look Press

Политолог, общественный деятель, кандидат политических наук Сергей Марков заявил «360», что Трамп сейчас в похожем положении. Финансово независимый кандидат неожиданно для многих оказался выразителем нежелания крупной части как народа США, так и того самого ненавистного экс-президенту истеблишмента видеть во власти глобалистскую диктатуру байденовского розлива.

Трампа ненавидит и руководство Республиканской партии. Другое дело, что за него горой стоят рядовые избиратели партии и многие нейтральные. Сергей Марков

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян добавил, что демократы и республиканцы уже проводят политическую «артподготовку», выявляя лояльные Байдену или Трампу штаты. Вместо красных и белых в их системе координат проявились красные и синие.

Kyle Mazza / Keystone Press Agency / Global Look Press

Среди синих демократических штатов 12 намерены тоже предложить исключить Трампа из праймериз. Однако делать это будут через судебную систему.

«После решения Верховного суда, который встанет, по всей видимости, за Трампа, решение судов на местах не будет иметь особого значения. Даже если половина синих штатов объявит Трампу недопуск к выборам. Интересно другое. Красные республиканские штаты оживились и не хотят допускать к выборам Джо Байдена», — объяснил собеседник «360».

Сергей Марков, глядя на любопытные перспективы в американской политике, дал свой прогноз. И назвал его идеальным для всего остального мира.

«Трампу 10-15 штатов запретят участвовать в выборах, в ответ 10-15 республиканских штатов запретят Байдену участвовать. Выборы состоятся, на одних победит Трамп, на других — Байден, и начнется гражданская война. США разрушатся как держава, стремящаяся к глобальной диктатуре. Это идеально, в том числе для нас. Зеленский на следующий день позвонит с просьбой о немедленном перемирии и начале переговоров. Через несколько дней гражданская война на Украине прекратится», — заключил он.

Однако идеальный расклад может быть омрачен. Рафаэль Ордуханян предупредил, что Соединенные Штаты, не имея других способов воздействия на турбулентную ситуацию — гигантский госдолг, мировую дедолларизацию, миграционный кризис, высокий уровень преступности, эпидемию фентаниловой наркомании, — всегда используют маленький кровавый конфликт для отвлечения внимания.

«Давайте петушиные бои отложим в сторону и будем внимательно следить за Тихоокеанским регионом (Северная Корея, Тайвань), за Украиной и Ближним Востоком. В одном из этих мест обязательно развяжется война, как в Афганистане или Вьетнаме. Вот настоящая проблема, потому что это горе, это слезы, кровь, которая этих людей (власти США — прим. ред.) совершенно не волнует», — подытожил эксперт.