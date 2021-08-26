Не менее 60 человек пострадали при взрыве возле воинской части в Казахстане

Пожар и последующий взрыв произошли возле склада воинской части в Жамбылской области Казахстана. Как сообщил ТАСС, пострадали не менее 60 человек.

В пресс-службе Минобороны страны уточнили, что возгорание возле склада случилось в Байзакском районе. Позже там взорвались неустановленные предметы. На место сразу прибыли пожарные, сейчас они продолжают тушение огня. По последним данным, пожар уже удалось частично локализовать.

Жителей домов, которые расположены рядом с воинской частью, эвакуируют в безопасные места. Дело в том, что на самом складе хранятся боеприпасы. Они по большей части инженерные, то есть не имеют большой дальности поражения. Но людей в целях безопасности решено эвакуировать.

Пока о причинах возгорания ничего не известно. Их будет уточнять специальная комиссия под руководством министра обороны Казахстана, которая уже прибыла на место происшествия.

Сегодня взрыв также прогремел на оружейном заводе «Арсенал» в Болгарии. Пока точных данных о пострадавших нет, известно об одном погибшем сотруднике. Сам завод относится к стратегически важным объектам страны.