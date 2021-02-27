Не менее 16 человек скончались после вакцинации от COVID-19 в Швейцарии

Фармацевтический надзорный орган Швейцарии Swissmedic изучил отчеты медицинских учреждений и выявил 364 вероятных побочных эффекта от применения антиковидных вакцин. С препаратом Pfizer связаны 199 случаев, с вакциной от компании Moderna — 154.

Сообщается, что большинство отчетов касалось женщин (67%), мужчин было заметно меньше (28,3%).

Как несерьезные были квалифицированы 74% случаев. Они сопровождались дискомфортом в области инъекции, ознобом и головной болью.

Было выявлено 95 серьезных реакций, в том числе четыре случая анафилактического шока и 16 летальных исходов.

«В 16 случаях люди умерли с разным интервалом после вакцинации. Их средний возраст составлял 86 лет, и у большинства из них уже были серьезные заболевания», — говорится в сообщении регулятора.

Анализ этих случаев не выявил доказательств того, что причиной смерти была вакцинация. Эти эпизоды были проанализированы с особой тщательностью. Такие заболевания, как инфекции, сердечно-сосудистые заболевания или заболевания легких и дыхательных путей, и без вакцинации приводят к смерти. Несмотря на временную связь, нет конкретных доказательств того, что прививка была причиной смерти.

Неделей ранее стало известно, что в штате Нью-Йорк после вакцинации от коронавируса зафиксировано сразу 23 летальных случая. Население прививали препаратами Moderna и Pfizer/BioNTech.