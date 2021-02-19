Более 20 человек умерли после прививки от ковида в штате Нью-Йорк

Сразу 23 летальных случая зафиксировали в штате Нью-Йорк после вакцинации от коронавируса. Теперь власти США выясняют, были ли смерти связаны с введением препаратов от ковида.

«Центру по контролю и профилактике заболеваний США известно о сообщениях о смертях, наступивших после введения вакцины от COVID-19. Система уведомления о побочных эффектах вакцин (VAERS) получила сведения о 23 случаях смерти после вакцинации от COVID-19 в штате Нью-Йорк», — привело РИА «Новости» слова представителя центра.

По словам собеседника агентства, сейчас все летальные случаи расследуются. Специалисты должны выяснить, от чего именно умерли люди. Пока не было получено никаких подтверждений, что смерти были связаны с вакцинацией. При этом сотрудник организации отметил, что после прививок в штате Нью-Йорк зафиксировали 643 случая появления побочных эффектов. Население прививали препаратами Moderna и Pfizer/BioNTech.

«В настоящее время нет никаких доказательств, указывающих на проблему с безопасностью этих вакцин», — заявили агентству.

Сейчас во всех американских штатах продолжается вакцинация населения из групп риска. От коронавируса прививают пожилых людей, медицинских работников, людей с хроническими заболеваниями, сотрудников экстренных служб и некоторые другие категории граждан.