Мир 28 января 2024, 10:42 «Не лучше ли договориться?» Украине предложили отдать часть территории России АТ: Украине, чья армия не хочет сражаться, лучше отдать России часть территории Carlo Cozzoli/Keystone Press Agency/globallookpress

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Украинцы не хотят сражаться за свою страну, так что им проще отдать России часть территории. Об этом написала обозреватель Моника Шоуолтер в материале для издания American Thinker.

Она назвала украинскую армию «в значительной степени мертвой».

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«Слишком много молодых украинцев эмигрируют за границу. Если они не хотят сражаться за свою страну, почему мы должны финансировать эту авантюру? Не лучше ли договориться с Россией о мире?» — рассудила Шоуолтер.

Одним из вариантов она назвала проведение референдума. Журналистка выразила уверенность в том, что значительная часть Восточной Украины так или иначе предпочтет войти в состав России.

Обозреватель также предложила сократить объем поддержки Украины со стороны США в свете арестов американских журналистов на Украине.

Ранее британские власти начали переговоры с ЕС для наращивания производства снарядов и оружия для Украины. Представители военной разведки считают, что у Украины нет ни единого шанса на успех в 2024 году из-за нехватки военных и оружия.