Мир 25 мая 2023, 21:19 Украина не сможет вернуть утраченные территории — глава Генштаба США Глава Генштаба США Милли: Киев не сможет вернуть утраченные территории в ближайшее время РИА «Новости»

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Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что Киев в ближайшей перспективе не сможет вернуть утраченные территории. Он допустил, что такая возможность реализуема военным путем, но точно не сейчас, написало РИА «Новости».

Свое мнение Милли высказал в ходе прес-конференции по итогам очередного заседания созданной Западом многонациональной группы по координации поставок оружия.

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«Украинская стратегическая цель заключается в том, чтобы освободить всю оккупированную Россией Украину. На оккупированной Россией Украине пара сотен тысяч российских войск», — пояснил представитель Пентагона.

По его мнению, это в принципе возможно, но не в ближайшей перспективе.

«Это, возможно, реализуемо военным путем, но, вероятно, не в ближайшей перспективе», — сказал Милли.

В ходе этой же конференции Милли сообщил, что США указали Украине не использовать американское оружие в ходе вылазок на территорию России. По его словам, военные пока только выясняют, применялось ли американское оружие при вылазках диверсантов в Белгородской области.