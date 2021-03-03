«Не читайте эти СМИ»: Песков призвал не верить новостям о возможной передаче Курил

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не верить новостям о возможной передаче Курильских островов Японии, написало РИА «Новости».

«Не читайте эти СМИ. Во всех странах, в том числе в Японии, очень много экстремистов, очень много приверженцев таких ультравзглядов и очень много тех, кто пытается этими ультравзглядами заменить конструктивный подход к перспективам развития двусторонних отношений, — процитировала Пескова «Вечерняя Москва».

Напомним, что 8 сентября 1951 года в США был подписан мирный договор между Японией и союзниками, согласно которому Япония отказалась от прав на Курильские острова.

Ранее генеральный секретарь японского Кабмина Кацунобу Като сообщил, что страна будет настойчиво вести переговоры с Россией по Курилам и заключению мира.