Японские власти настроились на настойчивые переговоры с Россией по Курилам

Япония будет настойчиво вести переговоры с Россией по Курилам и заключению мира. Об этом заявил генеральный секретарь японского Кабмина Кацунобу Като.

«Думаю, что правительство и впредь будет настроено на то, чтобы настойчиво вести переговоры в соответствии с нашим основным курсом на решение территориального вопроса и заключение мирного договора», — приводит РИА «Новости» слова Като.

Он напомнил, что бывший премьер Японии Синдзо Абэ в сентябре прошлого года созванивался с президентом России Владимиром Путиным и подтвердил договоренность о том, чтобы ускорить переговоры на основе совместной декларации от 1956 года.

Накануне президент России заявил, что Москва будет развивать отношения с Токио, но согласно Конституции. По его словам, решения по вопросам Курил и мирного договора не могут противоречить основному закону страны.

Россия и Япония уже давно ведут переговоры по Курилам. Токио настаивает на принадлежности островов Итуруп, Кунашир и Шикотан Японии и называет их своими северными территориями. Из-за этого спора страны не могут заключить мирный договор.