Мир 31 мая 2023, 10:54 «Не был удивлен». Российский хакер — о включении в список самых опасных преступников ФБР Хакер из РФ Матвеев: включение в список самых опасных киберпреступников ФБР было ожидаемо

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Российский хакер Михаил Матвеев прокомментировал свое включение в список самых опасных киберпреступников мира по версии ФБР, заявив, что этому не удивился. Об этом он рассказал в интервью изданию The Record.

«Я не был удивлен. Я понимал, что это произойдет», — сказал он.

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Хакер, известный под ником Wazawaka, отметил, что эта новость скоро забудется, а саму ситуацию он описал словами: «Собака лает, но караван движется дальше».

Матвеев также опроверг причастность к двум из трех атак, в которых его обвиняет американская прокуратура. Речь идет о взломе IT-инфраструктуры двух полицейских департаментов. Россиянин подчеркнул, что только опубликовал полученные данные, а взломом занимались другие люди.

Ранее сообщалось, что власти США готовы заплатить до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту подозреваемого в киберпреступлениях россиянина Михаила Матвеева. Ему предъявили официальные обвинения, в отношении хакера министерство финансов страны ввело санкции. Матвеева обвиняют в связях с тремя киберпреступными группировками, которые программами-вымогателями заражали системы крупных компаний, блокировали доступ к ним, после чего требовали выкуп за разблокировку.