Мир 18 мая 2023, 09:34 Госдеп США объявил награду за поимку предполагаемого российского хакера Власти США пообещали 10 миллионов долларов за информацию о хакере из РФ Матвееве Freepik

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Власти Соединенных Штатов готовы заплатить до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту подозреваемого в киберпреступлениях россиянина Михаила Матвеева. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

«Мы предпринимаем эти действия против Матвеева за его роль в инцидентах с программами-вымогателями, нацеленными на правоохранительные органы США, предприятия и критически важную инфраструктуру по всему миру», — указано в сообщении.

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Матвееву предъявлены официальные обвинения, в отношении его министерство финансов страны ввело санкции. По данным властей США, мужчина действует под никами Boriselcin и Wazawaka. Его обвиняют в связях с тремя киберпреступными группировками. Все они управляли программами-вымогателями, которыми заражали системы крупных компаний, блокировали доступ к ним, после чего требовали выкуп за разблокировку.

Ранее ФБР хотело получить доказательства «сговора» бывшего президента страны Дональда Трампа с Россией. За такие документы экс-сотруднику британских спецслужб Кристоферу Стилу предлагали один миллион долларов.