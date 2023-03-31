Эксклюзив 31 марта 2023, 12:31 «Не боги горшки обжигают». Новые ограничения японского экспорта не скажутся на России Политолог Дудчак: Россия найдет замену японской продукции из стали и алюминия Unsplash

Читать 360tv в

Россия найдет возможность заменить японские изделия из алюминия и стали, экспорт которых власти азиатской страны решили ограничить с 7 апреля. Об этом «360» сообщил политолог Александр Дудчак.

«Не боги горшки обжигают. Давно стало понятно, что большая часть мира, не участвующая в антироссийских санкциях, способна заменить товаропроизводителей из стран, которые занимаются такими вещами», — сказал он.

Реклама

По его словам, для японских компаний в этой ситуации возникает вопрос, куда они будут сбывать свою продукцию.

«Не думаю, что японские производители будут рады этому решению, они же должны получить выручку за товар», — добавил политолог.

Дудчак признал, что ситуация с любыми санкциями и запретами на экспорт товаров все равно вызывает определенное напряжение.

«Были же налаженные цепочки поставок. Чтобы все наладить заново, требуются определенные усилия, затраты и время и логистики», — заключил он.

Япония с 7 апреля ограничит экспорт в Россию алюминия и стали, а также изделий из них. В перечень попали навигационное оборудование, игрушки, генераторы, беспилотники, космические аппараты и детали к ним.