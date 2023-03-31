31 марта 2023, 12:31
«Не боги горшки обжигают». Новые ограничения японского экспорта не скажутся на России
Политолог Дудчак: Россия найдет замену японской продукции из стали и алюминия
Россия найдет возможность заменить японские изделия из алюминия и стали, экспорт которых власти азиатской страны решили ограничить с 7 апреля. Об этом «360» сообщил политолог Александр Дудчак.
«Не боги горшки обжигают. Давно стало понятно, что большая часть мира, не участвующая в антироссийских санкциях, способна заменить товаропроизводителей из стран, которые занимаются такими вещами», — сказал он.
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По его словам, для японских компаний в этой ситуации возникает вопрос, куда они будут сбывать свою продукцию.
«Не думаю, что японские производители будут рады этому решению, они же должны получить выручку за товар», — добавил политолог.
Дудчак признал, что ситуация с любыми санкциями и запретами на экспорт товаров все равно вызывает определенное напряжение.
«Были же налаженные цепочки поставок. Чтобы все наладить заново, требуются определенные усилия, затраты и время и логистики», — заключил он.
Япония с 7 апреля ограничит экспорт в Россию алюминия и стали, а также изделий из них. В перечень попали навигационное оборудование, игрушки, генераторы, беспилотники, космические аппараты и детали к ним.
Япония
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