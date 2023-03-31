Мир 31 марта 2023, 08:28 Япония в апреле запретит экспортировать в Россию самолеты, бульдозеры и игрушки Минэкономики Японии с 7 апреля запретит экспорт изделий из стали и алюминия в Россию Unsplash

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Власти Японии запретят экспортировать в Россию сталь, алюминий и изделия из них. Санкции начнут действовать с 7 апреля. Список продукции, попавшей под ограничения, опубликовало Министерство экономики, торговли и промышленности страны.

В перечень попали самолеты и беспилотники, космические аппараты и двигатели для них, экскаваторы и бульдозеры, генераторы и навигационное оборудование, оптоволокно, котлы, оптическое оборудование, игрушки и так далее.

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Помимо этого, Япония решила продлить до 2024 года лишение России статуса благоприятствуемой нации в торговле. Его отменили в марте 2023 года. Для импорта из стран, у которых нет такого статуса, действует базовый тариф.

В этом году японские власти уже запретили ввоз в Россию роботов, медоборудования, вакцин, радиоактивных материалов, а также оборудования для разведки нефти и природного газа, а также атомных объектов. Был расширен список россиян, попавших под персональные санкции. В нем, в частности, оказалась детский омбудсмен Мария Львова-Белова.