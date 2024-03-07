Мир 07 марта 2024, 04:07 Не безответная. В Чехии ужаснулись планам Запада ослабить Россию Чешский генерал Пелз: планы Запада по ослаблению России приближают ядерную войну РИА «Новости»

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Действия Запада, а также агрессивные заявления политиков против России приближают мир к ядерной войне. Такое мнение в интервью Radio Universum высказал бывший глава Военной разведки Чехии генерал Петр Пелз.

Некоторые западные политики уже несколько лет во всеуслышание заявляют, что их цель — ослабить Россию, раздробить страну на маленькие государства. По мнению чешского военного, у России есть все основания говорить о защите любыми средствами.

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«Мы, Запад, США, уже так давно постоянно кого-то бомбим, а те молчат, потому что у них нет возможности ответить. <…> Но мы сейчас угрожаем стране, чьи вооруженные силы лучше наших», — заявил бывший разведчик.

Появление боевой авиации стран НАТО над Черным морем в Госдуме посчитали вызовом и проверкой «на слабо». ВВС России не позволит самолетам альянса нарушить воздушное пространство страны.