Мир 03 апреля 2024, 08:34 NBC спрогнозировал победу Трампа на праймериз в штате Нью-Йорк CNP/AdMedia / Global Look Press

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Американский экс-лидер Дональд Трамп одерживает победу на первичных выборах в штате Нью-Йорк. Об этом сообщил телеканал NBC.

По его информации, Трамп получил 80% голосов после обработки 20% бюллетеней. Предвыборный штаб политика подтвердил эти данные и опубликовал в соцсети Truth сообщение, что экс-президент побеждает на праймериз в Нью-Йорке.

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В NBC предположили, что республиканец также опередит соперников на выборах и в других штатах, в том числе в Коннектикуте и Род-Айленде. В Висконсине экс-лидер страны набрал 76,6% голосов после подсчета 71% бюллетеней.

Ранее президент США Джо Байден пригласил Трампа сыграть в гольф, чтобы продемонстрировать избирателям свое здоровье и энергичность. Американский лидер заявил, что даст фору политику, «списав три удара». Байден не в первый раз приглашает бывшего главу государства принять участие в спортивной игре — в 2016 году он предложил Трампу сыграть в гольф после победы республиканца на выборах.