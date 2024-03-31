31 марта 2024, 12:08
Байден пригласил Трампа сыграть в гольф
Байден пообещал дать Трампу фору при игре в гольф
Президент США Джо Байден предложил республиканцу Дональду Трампу в соцсети X сыграть в гольф. Так 81-летний демократ, вероятно, надеялся показать избирателям, что здоров и и полон сил.
«Дональд, мое предложение сыграть в гольф все еще в силе», — написал Байден.
Реклама
Он также пообещал дать фору 77-летнему оппоненту, «списав три удара». Но для этого Трампу придется «самому носить свою сумку», заметил президент.
Впервые Байден пригласил сыграть Трампа в гольф после его победы на выборах в 2016 году.
На прошлых президентских выборах республиканец проиграл, но не хотел признавать свое поражение. Его сторонники начали штурмовать Капитолий, что привело к массовым задержаниям.
Позднее Трамп просил американские власти освободить попавших в тюрьмы американцев.
США
Дональд Трамп
Джо Байден
Реклама
Реклама