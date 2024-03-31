Мир 31 марта 2024, 12:08 Байден пригласил Трампа сыграть в гольф Байден пообещал дать Трампу фору при игре в гольф РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден предложил республиканцу Дональду Трампу в соцсети X сыграть в гольф. Так 81-летний демократ, вероятно, надеялся показать избирателям, что здоров и и полон сил.

«Дональд, мое предложение сыграть в гольф все еще в силе», — написал Байден.

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Он также пообещал дать фору 77-летнему оппоненту, «списав три удара». Но для этого Трампу придется «самому носить свою сумку», заметил президент.

Впервые Байден пригласил сыграть Трампа в гольф после его победы на выборах в 2016 году.

На прошлых президентских выборах республиканец проиграл, но не хотел признавать свое поражение. Его сторонники начали штурмовать Капитолий, что привело к массовым задержаниям.

Позднее Трамп просил американские власти освободить попавших в тюрьмы американцев.