Американцев предупредили о новом кризисе из-за засухи на Миссисипи | 360°

Мир 24 октября 2022, 08:23 Американцев предупредили о новом кризисе из-за засухи на Миссисипи NBC: обмеление реки Миссисипи вызовет в США новую волну экономического кризиса Unsplash

Читать 360tv в

Река Миссисипи в США обмелела из-за засухи. Это грозит усилением экономического кризиса, предупредил телеканал NBC.

«Движение барж по реке Миссисипи — важнейшей экономической артерии США — замедляется или останавливается, поскольку засуха резко снижает уровень воды», — заявил телеведущий выпуска новостей.

Реклама

Береговая охрана провела репортера по реке и показала последствия засухи. Вода ушла, появились песчаные косы, а многие корабли встали на мель. Без работы простаивают 127 судов и более 1800 барж.

Реклама

Отрасль грузоперевозок по Миссисипи оценили в 12,6 миллиарда долларов, она дает работу десяткам тысяч человек. По реке перевозят около 60% всего зерна, которое экспортируют из США. Остановка судоходства грозит стране новой волной экономического кризиса.

Экономика попала США в «инфляционную петлю», эксперты сравнили кризис с ситуацией конца 1970-х годов. Власти перед выборами укрепляют доллар, чтобы справиться с инфляцией. Однако это грозит кризисом и для других стран мира. Научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко заявил «360», что это не коснется России из-за большого числа санкций и отсутствия спроса на иностранную валюту.