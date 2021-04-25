Четыре украинских города намерены проголосовать за присоединение к России. Об этом рассказал генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков.

Политолог назвал воссоединение Донбасса с Россией первостепенной задачей Москвы, сообщила газета «Аргументы недели».

По его словам, в кулуарах форума «Единство русских: защита прав и свобод» за эту инициативу намерены проголосовать не только жители самопровозглашенных республик, но и жители Харькова, Одессы, Николаева и Запорожья. Тем не менее там у населения нет возможности свободно изъявлять свою волю, подчеркнул эксперт.

«Дать им возможность свободно проголосовать — это наша главная историческая задача», — сказал Марков.

Он также назвал проект «Антироссийская Украина» «пистолетом, приставленным к нашему сердцу», который нужно «выбить из рук врага».

Несколько дней назад Россия предложила Германии и Франции до 27 апреля обсудить перемирие на востоке Украины. Встречу можно было бы провести в Донбассе с участием Киева, ДНР и ЛНР, рассказал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.