Россия предложила Германии и Франции обсудить перемирие на востоке Украины

Россия предложила Германии и Франции до 27 апреля обсудить перемирие на востоке Украины. Встречу можно было бы провести в Донбассе с участием Киева, ДНР и ЛНР. Об этом сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

«Надеюсь на конструктивное, открытое и честное обсуждение находящихся на столе переговоров проектов решений по текущим (перемирие — прим. ред.) и стратегическим вопросам реализации Минских соглашений уже в ближайшее время. Не позднее 27 апреля», — передало РИА «Новости» слова Козака.

Он заявил, что такие переговоры можно было бы провести непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины, ДНР и ЛНР.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее назвал темы, которые может обсудить президент России Владимир Путин с лидером Украины Владимиром Зеленским в случае общения. Однако он исключил Крым из повестки гипотетической встречи.

Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с предложением «встретиться в любой точке Донбасса, где идет война». Глава российского государства предложил свой вариант встречи, если украинский лидер действительно хочет восстановить отношения между странами, — в Москве.