Названы страны-лидеры по числу привитых от коронавируса

Китай, США и Израиль вошли в топ-3 стран по числу граждан, сделавших прививку от коронавируса. Уточняется, что в статистике учитывается число введенных доз вакцины, а не число людей, прошедших вакцинацию. Учет ведется таким образом, поскольку для вакцинации обычно нужно две прививки.

По данным агентства Bloomberg, на сегодня в 41 стране было введено более 24 миллионов доз вакцины от коронавируса. Как указано в материале, доставка еще миллиардов будет одной из самых сложных логистических задач, которые когда-либо предпринимались.

В Китае на данный момент уже ввели порядка девяти миллионов доз вакцины, в Соединенных Штатах — 7,725 миллиона, в Израиле — 1,692 миллиона.

В топ-5 лидеров также вошли Великобритания — в стране ввели 1,489 миллиона доз вакцины, и Объединенные Арабские Эмираты — показатель этого государства равен 1,02 миллиона.

Россия оказалась на шестом месте списка. По данным агентства, в стране ввели 800 тысяч доз вакцины. При этом уточняется, что данные не обновлялись со 2 января.

В Минздраве России рассказали, что первые консультации с ВОЗ по разрешению для использования при чрезвычайных ситуациях российской вакцины от коронавируса «Спутник V» пройдут в уже в 20-х числах января. Экспертные консультации состоятся в режиме онлайн.

«Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной против COVID-19. Препарат был разработан российским НИЦЭМ имени Гамалеи. Сейчас в России проводится масштабная вакцинация от коронавируса с использованием этого средства.