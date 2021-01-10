Минздрав назвал сроки первых консультаций с ВОЗ по «Спутнику V»

В Минздраве России рассказали, когда состоятся первые консультации со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по разрешению для использования при чрезвычайных ситуациях российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Как заявил советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев в эфире телеканала «Россия 1», первые консультации должны пройти уже в 20-х числах января. По его словам, экспертные консультации состоятся в режиме онлайн.

Также к концу января ВОЗ рассчитывает получить полные данные о «Спутнике V». С октября 2020 года в ВОЗ поступило 13 предложений о добавлении вакцин в перечень для использования в чрезвычайной ситуации. В этот перечень вошли препараты компаний Pfizer/BioNTech, а также китайской Sinopharm.

«Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавируса. Препарат был разработан российским НИЦЭМ имени Гамалеи. Сейчас в России проводится масштабная вакцинация от коронавируса с использованием этого средства.

«Цель» коронавируса SARS-CoV-2 заключается в том, чтобы стать эндемиком, как и его предшественники. Однако у людей есть инструменты для спасения жизней, которые позволят научиться уживаться с вирусом, рассказал эксперт ВОЗ, профессор Дэвид Хейманн. При этом представитель ВОЗ Майкл Райан отметил, что следующая пандемия может быть намного серьезней нынешней. Он напомнил, что современный мир становится все более сложным и риск возникновения нового инфекционного заболевания сохраняется.