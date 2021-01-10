Минздрав назвал сроки первых консультаций с ВОЗ по «Спутнику V»
Как заявил советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев в эфире телеканала «Россия 1», первые консультации должны пройти уже в 20-х числах января. По его словам, экспертные консультации состоятся в режиме онлайн.
Также к концу января ВОЗ рассчитывает получить полные данные о «Спутнике V». С октября 2020 года в ВОЗ поступило 13 предложений о добавлении вакцин в перечень для использования в чрезвычайной ситуации. В этот перечень вошли препараты компаний Pfizer/BioNTech, а также китайской Sinopharm.
«Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавируса. Препарат был разработан российским НИЦЭМ имени Гамалеи. Сейчас в России проводится масштабная вакцинация от коронавируса с использованием этого средства.
«Цель» коронавируса SARS-CoV-2 заключается в том, чтобы стать эндемиком, как и его предшественники. Однако у людей есть инструменты для спасения жизней, которые позволят научиться уживаться с вирусом, рассказал эксперт ВОЗ, профессор Дэвид Хейманн. При этом представитель ВОЗ Майкл Райан отметил, что следующая пандемия может быть намного серьезней нынешней. Он напомнил, что современный мир становится все более сложным и риск возникновения нового инфекционного заболевания сохраняется.