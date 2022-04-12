Названы страны, которым угрожает голод из-за антироссийских санкций

Санкции против России могут обернуться существенным сокращением экспорта зерна. В этом случае многим государствам угрожает голод. И прежде всего речь идет о странах Ближнего Востока и Африки.

Россия в последние пять лет была крупнейшим поставщиком пшеницы на мировом рынке, напомнил доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.

«Из-за введенных санкций в отношении Новороссийского морского порта, из которого отгружается более 50% зерна на экспорт, экспорт зерна в 2022 году в предыдущих объемах под вопросом», — отметил экономист в беседе с агентством «Прайм».

Поскольку к антироссийским ограничениям присоединились и крупнейшие мировые грузоперевозчики, то их суда не будут заходить в российские морские порты. Белхароев предположил, что из-за этого, даже если в РФ будет достаточно зерна, его не удастся продать.

Говоря о географии экспорта российского хлеба, собеседник агентства назвал страны Северной и Тропической Африки, Ближнего Востока, отчасти Евросоюза и СНГ. Белхароев констатировал, что на Россию приходится пятая часть мирового рынка зерна, и этот объем не представляется возможным заменить.

Западная Африка переживает самый серьезный продовольственный кризис за последние 10 лет. Об этом стало известно в начале апреля из доклада группы международных неправительственных организаций, включая Oxfam, Save the Children, International Rescue Committee и некоторых других. Голодают 27 миллионов человек, следует из документа. Если не принять срочные меры, то к июню это число может возрасти до 38 миллионов.