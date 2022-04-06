Худший за десятилетие продовольственный кризис начался в Западной Африке

В настоящее время Западная Африка переживает самый серьезный продовольственный кризис за последние 10 лет. Об этом сообщается в докладе группы международных неправительственных организаций, включая Oxfam, Save the Children, International Rescue Committee и ряд других. Эксперты утверждают, что в ближайшее время кризис может усугубиться. С докладом ознакомился ТАСС.

«Голодают 27 миллионов человек, а к июню это число может возрасти до 38 миллионов человек, если не будут приняты срочные меры», — говорится в документе.

Эксперты подчеркивают, что с годами продовольственные кризисы не только не стихали, но и обострились в регионе Западной Африки, в первую очередь в Буркина-Фасо, Нигере, Чаде, Мали. С 2015 по 2022 годы число нуждающихся в продовольственной помощи граждан выросло с семи до 27 миллионов человек.

По словам регионального директора Oxfam по Западной и Центральной Африке Ассаламы Давалак Сиди, в ряде зон Сахеля по сравнени с прошлым годом производство зерновых сократилось на треть.

«Запасы еды в семьях на исходе. Засухи, наводнения, конфликты и экономические последствия пандемии коронавируса вынудили миллионы людей покинуть свои земли, подтолкнув их к краю пропасти», — сказала она.

Ранее в продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) рассказали, что кризис на Украине может оказаться катализатором развития катастрофического голода по всему миру. Первыми с ним столкнутся жители Йемена, Афганистана, Сирии, а также ряда стран Сахеля и Африканского Рога.