Мир 04 сентября 2022, 01:32 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Названы страны, которые первыми могут отказаться от евро Аналитик Васильев допустил отказ от евро в Италии, Греции, Испании и Португалии Pxhere.com

Читать 360tv в

В Евросоюзе с ухудшением экономической ситуации растут и социально-политические разногласия. Для некоторых стран наиболее выгодным может оказаться отказ от евро и возврат к национальной валюте. Об этом сообщил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«На фоне ухудшения экономической ситуации и роста социального недовольства к власти могут прийти популисты, которые могут выступать за наращивание социальных расходов, выходе из еврозоны и возвращению к национальной валюте», — отметил Васильев в беседе с агентством «Прайм». В пример он привел такие страны, как Италия, Греция, Испания и Португалия.

Реклама

Разрастающиеся энергетический кризис приводит к росту издержек предприятий в странах Европы. Это становится причиной снижения производства или даже закрытию компаний.

Реклама

Также на этом фоне происходит падение стоимости евро по отношению к доллару. Это также разгоняет инфляцию за счет удорожания импортных товаров. Как отметил аналитик, наряду с большими долгами многих стран еврозоны, такие экономические трудности продолжат способствовать нарастанию противоречий и евроскептицизму.

Еврокомиссия проработает вопрос о согласованном G7 лимите цен на российскую нефть со всеми со странами ЕС. Страны-участницы «Большой семерки» теперь будут работать над созданием «широкой глобальной коалиции для окончательной доработки дизайна и уровня ценового лимита, а также для его совместной реализации», отметил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. Это будет сделано для того, чтобы максимизировать эффективность меры.

0 0 0 0 0 0