Мир 02 сентября 2022, 22:26 Поделиться Telegram

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Viber Лимит цен на нефть из России захотели ввести во всем Евросоюзе Еврокомиссар Джентилони: ЕК обсудит лимит цен на нефть из России со всеми странами ЕС Pxhere.com

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Еврокомиссия проработает вопрос о согласованном G7 лимите цен на российскую нефть со всеми со странами ЕС. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Политик участвовал 2 сентября в совещании министров финансов стран «Большой семерки» для согласования предела цен на экспорт российской нефти морским транспортом, отметило РИА «Новости».

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Страны-участницы G7, подчеркнул Джентилони, теперь будут работать над созданием «широкой глобальной коалиции для окончательной доработки дизайна и уровня ценового лимита, а также для его совместной реализации». Это будет сделано для того, чтобы максимизировать эффективность меры.

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«Комиссия будет играть свою полную роль в работе по достижению единодушия среди наших 27 государств-членов для введения этой меры в ЕС», — отметил Джентилони.

Сделать это хотят в соответствии со сроками, которые были согласованы в рамках шестого пакета санкций Евросоюза, то есть 5 декабря текущего года — для сырой нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

Отмечается, что ограничительные меры для всего ЕС могут вводиться только при единогласном решении всех стран блока по этому вопросу.

Введение предельной цены для нефти из России ускорит падение экономики страны, считает министр финансов США Джанет Йеллен. По ее словам, решение стран «Большой семерки» о введении потолка цен на российскую нефть поможет в достижении сразу двух целей — снижении мировых цен на энергоносители и ограничении притока денег в Россию.

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