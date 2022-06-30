Названы сроки возобновления транзита в Калининград через Литву

Транзит российских грузов через территорию Литвы в Калининград может возобновиться в течение нескольких дней. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на источники в Брюсселе. Издание утверждает, что ЕС стремится найти компромисс с Литвой, чтобы разрядить конфликт с Россией.

Литва опасается, что в случае отказа от транзита Россия применит военную силу для прокладывания сухопутного коридора по ее территории. Германия не хочет быть втянутой в конфронтацию, что будет неизбежно в случае силового решения ситуации — в Литве дислоцируется немецкий военный контингент, сообщил источник.

«Мы должны смотреть правде в глаза. У Путина гораздо больше рычагов влияния, чем у нас. В наших интересах найти компромисс», — сказал один из собеседников агентства.

Источники указали, что компромиссное решение озвучат 10 июля или даже раньше.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что ответные меры будут жесткими, если Литва не отменит блокаду российского эксклава.