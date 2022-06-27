Ответные меры Москвы против Литвы будут очень жесткими, большая часть из них носит экономический характер и «способна перекрыть кислород прибалтийским соседям». Такое заявление сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью изданию «Аргументы и факты» на фоне решения Литвы перекрыть сухопутный транзит российских грузов между Калининградом и основной территорией России.

Медведев назвал это решение хамским и возложил всю ответственность за него на Литву, несмотря на попытки Вильнюса сослаться на указания Евросоюза. При этом ЕС не настаивал на принятии таких мер, уточнил зампред Совбеза.

«Но Литва подобострастно расшаркалась перед американскими благодетелями, в очередной раз проявив свои дебильные русофобские установки. <...> Естественно, РФ примет ответные меры, и они будут очень жесткими», — подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза отметил, что Россия может принять и ассиметричные меры, которые могут привести к эскалации конфликта. От этого пострадают обычные граждане Литвы, добавил Медведев.

«Литовские политические деятели выслуживаются, а граждане пытаются как-то выжить в этом театре абсурда. И тем, и другим это удается все хуже», — подытожил Медведев.