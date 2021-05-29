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    29 мая 2021, 23:28

    Названы сроки возобновления транспортного сообщения России и Белоруссии

    Валерия Шафирко

    В ближайшие месяц-два проблема транспортного сообщения между Белоруссией и Россией, которое было нарушено из-за пандемии коронавируса, будет решена. С таким заявлением выступил первый заместитель премьер-министра республики Николай Снопков.

    «Проблемная тема осталась на данный момент одна — с COVID-19: речь идет об ограничении сообщения железнодорожным транспортом. Мы видим активизацию, но это не тот уровень, который был», — сказал Снопков в эфире телеканала «Беларусь 1».

    Он также обратил внимание, что уровень полетов между странами на сегодняшний день почти в 10 раз меньше, чем ранее. Транспортное сообщение, как отметил Снопков, влияет на экономические отношения и на межличностные контакты.

    Касаясь так называемых отраслевых дорожных карт по углублению интеграции между Белоруссией и Россией, первый вице-премьер отметил, что процесс находится в активной стадии.

    Снопков также сообщил, что белорусская авиакомпания «Белавиа» откроет больше рейсов в страны СНГ, в частности самолеты будут чаще летать в Россию. Такое решение приняли на фоне введения западных санкций