«Белавиа» перейдет на полеты в СНГ из-за санкций Запада

Белорусская авиакомпания «Белавиа» откроет больше рейсов в страны СНГ, в частности самолеты будут чаще летать в Россию. Такое решение приняли на фоне введения западных санкций, сообщил первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков.

Снопков выразил уверенность, что авиакомпания выстроит бизнес-модель, позволяющую компенсировать проблемы, которые возникли из-за ограничений Запада.

«Мы, конечно, надеемся, и я уверен в партнерах, актуальны [для Белоруссии] направления во все страны СНГ, Сочи, Краснодар, Минеральные воды, в направлении Байкала, Алтая, есть масса прекрасных уголков России, эти направления нужно развивать белорусам», — отметил заместитель премьера в эфире телеканала «Беларусь 1».

Он добавил, что «Белавия» будет открывать дополнительные рейсы в те страны, куда смогут отправиться белорусы. По словам Снопкова, он уверен, что перевозчику удастся выйти из сложившейся ситуации «другой и лучше».

Ранее ЕС постановил закрыть для белорусских авиакомпаний небо над территорией Евросоюза. Некоторые страны уже закрыли свое воздушное пространство и отменили самолеты в Белоруссию. Причиной стал скандал с вынужденной посадкой в Минске лайнера авиакомпании Ryanair.