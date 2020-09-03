Москва и Минск обсудили перевод экспорта нефтепродуктов в российские порты

Глава российского ведомства уточнил, что прежде всего нужно проработать экономические условия такого сотрудничества между транспортными компаниями, портами и «Белнефтехимом».

«У нас есть возможности обеспечить реализацию этих нефтепродуктов через Санкт-Петербург, через Усть-Лугу, то есть через российские порты», — заявил он.

Новак подтвердил, что этот вопрос сегодня поднимался на встрече премьер-министров России и Белоруссии в Минске. Также он уточнил, что его ведомство займется разработкой условий, которые устроят все стороны. Такое поручение дал председатель правительства России.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко еще до введения персональных санкций со стороны балтийских республик заявлял, что Литва «зажралась». По его словам, 30% бюджета соседней страны формируют грузопотоки, которые направляет туда Белоруссия. Тогда же Лукашенко обещал, что откажется от портов Литвы и найдет другие места для направления экспортной продукции.

Латвия, Литва и Эстония запретили въезд на свои территории президенту Белоруссии Александру Лукашенко, а также представителям его администрации, силовых ведомств и ЦИК. Всего в список попали 30 человек. По мнению руководителей балтийских республик, все персоны нон грата организовали фальсификацию выборов президента Белоруссии и поддерживали насилие в отношении участников несанкционированных акций.