Названы симптомы ковида, которые проявляются через глаза

«Светобоязнь — это форма светочувствительности, часто связанная с головными болями. Больные испытывают дискомфорт или боль в глазах, особенно при первом включении света», — говорится в статье.

У заболевших ковидом могут быть проблемы не только во время вспышек света. Глаза болят и от экрана смартфона. Ученые выявили дискомфорт в глазах даже у слепых в случае заражения коронавирусом.

Зуд и воспаление органов зрения встречаются реже и могут свидетельствовать не о ковиде, а о конъюнктивите. Хотя были случаи, когда именно 2019-nCoV вызывал такие симптомы.

Ранее египетские врачи выявили необычный симптом COVID-19. Некоторые заболевшие не могли несколько дней унять икоту. Они рекомендовали обращаться к специалистам, если судорожные сокращения диафрагмы не прекращаются более двух суток.