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    19 января 2021, 09:07

    Названы симптомы ковида, которые проявляются через глаза

    Андрей Иванов

    Коронавирус, попав в организм, может вызвать светобоязнь, зуд и воспаление глаз. К такому выводу пришли ученые из британского университета Anglia Ruskin University (ARU). Результаты их исследования опубликовало издание British Medical Journal.
    Названы симптомы ковида, которые проявляются через глаза

    «Светобоязнь — это форма светочувствительности, часто связанная с головными болями. Больные испытывают дискомфорт или боль в глазах, особенно при первом включении света», — говорится в статье.

    У заболевших ковидом могут быть проблемы не только во время вспышек света. Глаза болят и от экрана смартфона. Ученые выявили дискомфорт в глазах даже у слепых в случае заражения коронавирусом.

    Зуд и воспаление органов зрения встречаются реже и могут свидетельствовать не о ковиде, а о конъюнктивите. Хотя были случаи, когда именно 2019-nCoV вызывал такие симптомы.

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