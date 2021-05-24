Названы самые популярные в мире смартфоны

Смартфон iPhone 12 стал самым популярным гаджетом в мире. На него пришлось 5% от общего объема продаж Apple. Об этом сообщил сайт компании Counterpoint со ссылкой на отчет.

По данным аналитиков, смартфоны компании из Купертино заняли первые строчки по продажам и обороту денежных средств. На втором и третьем местах оказались iPhone 12 Pro Max (4%) и iPhone 12 Pro (3%).

«Мировая выручка от продаж смартфонов превысила отметку в 100 миллиардов долларов в первом квартале 2021 года и установила рекорд благодаря флагманам, которые заработали большую часть денег», — говорится в отчете.

По данным Counterpoint, в первую пятерку попали iPhone 11 и Xiaomi Redmi 9A. Далее идут Xiaomi Redmi 9, Samsung Galaxy A12, Xiaomi Redmi Note 9, Samsung Galaxy A21S и Galaxy A31.

Аналитики выяснили, что больше всего прибыли принес смартфон iPhone 12 Pro Max. Его доля составила 12%. Второе и третье места у iPhone 12 (11%) и iPhone 12 Pro (9%). Общее увеличение выручки специалисты связали с выходом множества флагманских гаджетов.

На прошлой неделе создатель мессенджера Теlеgram Павел Дуров раскритиковал смартфоны Apple. Он признался, что чувствует себя в Средневековье, когда берет в руки iPhone.